Джойс и Хргович бьются за будущее. Большинство не верит в Джо

Getty Images/Global Images Ukraine. Джойс – Хргович

5 апреля в Манчестере, Великобритания, состоится поединок между 39-летним британцем Джо Джойсом и 32-летним хорватом Филипом Хрговичем. Поединок-возвращение для обоих, ведь оба были биты в предыдущих встречах. Джо проиграл решением судей, но побывал в нокдауне. Хргович проиграл впервые в карьере и сразу досрочно.

В этой паре интересно то, что это абсолютно непредсказуемое противостояние. Слишком много различных факторов должно сложиться для победы и первого, и второго.

Оба в прошлом поединке проиграли. Хргович – более разгромно

Стоит отдать должное Хрговичу за то, что он бьется с душой. Борется, разменивается, идет вперед, заставляет соперников отступать. Пусть он и не может делать это на протяжении всего поединка. Однако может делать довольно долго и результативно. Бой против Даниэля Дюбуа отчасти это показал. Филип давил оппонента, заставлял его отступать, защищаться. Только вот британец оказался не просто оппонентом, с которым можно подраться. И не просто бойцом, который быстро сломается физически и морально. Дюбуа перетерпел это, перетерпел попадания соперника. Однако продолжил давить его и бить. Здесь Филип и сломался. Уже ближе к середине боя хорват тяжело дышал, а в 8-м раунде был окончательно и досрочно побит.

У Джойса ситуация лучше. С одной стороны. Потому что все же поединок закончился решением судей, бывает. С другой стороны, с ним разобрался не боксер, который пошел за титулом и продолжает охоту на Александра Усика. Хотя последнее не совсем правда. А боксер, который уже давненько собирается на пенсию.

Очевидно, Дерек Чисора был большим аутсайдером в этом поединке, потому что против него было все. Соперник габаритный, сильный. Очень превосходит в весе. Еще и стиль силовой, а Дерек – возрастной боксер, который мог бы и не вывезти темп.

Однако вывез. Перебоксировал Джозефа, да еще и отправил того в нокдаун. Оверхенд через руки – Джойс в нокдауне.

Поэтому какое поражение хуже, решит каждый для себя. В любом случае возвращение ожидается сложное для обоих. Трудно возвращать моральную форму, когда уступил так сильно. Хргович так вообще исчез довольно надолго из медиа. То ли тренировался, то ли в себя приходил.

Джойс – его противоположность. Заявил после поражения, что это не конец. Что его еще ждут большие поединки, и все будет хорошо.

И не ошибся хотя бы по поводу этого. Сначала вместо Хрговича в ринг должен был выйти Диллиан Уайт. Еще один боксер в предпенсионном состоянии, который еще собирается пошуметь. Однако Диллиан травмировал палец в зале. Говорят, травма была серьезной. Некоторые применяли словосочетание «едва не сломал пополам».

Замена в виде Хрговича – это короткое оповещение. После Баколе и Паркера люди иногда немножко заигрываются с краткостью этого оповещения. Не воспринимают неделю-две как довольно короткий срок. И зря. Ведь Баколе вообще вышел в рекордно малый срок. Однако и несколько недель – мало.

Тем не менее Филип согласился. Вероятно, из-за хорошего гонорара. Да и из-за хорошего шанса. Такой бой – отличная возможность быстро вернуться в форму и в топ, чтобы не тратить время на долгие поединки с середняками.

Главный вопрос: хватит ли у Хрговича времени на то, чтобы не выйти в ринг в ужасной форме? Все же пока выглядит, что времени достаточно мало.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Филипа Хрговича. На него можно поставить с коэффициентом 1.23. На Джо Джойса – с коэффициентом 4.35.

Чисто по фактам, Джойс – возрастной боксер с большим количеством поражений. Три поединка из последних пяти – поражения. Два из них – досрочные. Кэш Али едва не отправил Джо в нокдаун. Чисора – отправлял. Оба не являются нокаутерами, в отличие от Хрговича. В то же время Филип выходит на коротком оповещении. Хватит ли сил у Хрговича, чтобы победить? А если тот не будет падать сразу? А если не будет падать и позже?

В то же время вопросы есть и по Джойсу. Выдержит ли удар – главное. Джо больше не может гордиться нереальной челюстью. Однако это зависит еще и от соперника. И не всегда нокаутер означает то, что он пробьет очередного оппонента. Может и не сложиться.

Однако, если выдержит удар, то выдержит ли темп? Сможет ли в 39 лет размениваться ударом на удар с более молодым соперником? Хватит ли свежести?

Это такой поединок, когда сложно может быть обоим. Когда оба могут потерять силы, свежесть на старте. И после этого драться и бороться до самого конца.

И такой же бой, в котором кто-то может победить на старте. Даже и в 1-м раунде. Жесткие ребята с тяжелыми кулаками и явно избитые в предыдущих встречах. Ведь Хргович не просто проиграл досрочно. Он перед этим крепко получал от Дюбуа. А такое без следа не проходит.

Что имеем в итоге? Слаггерфест, кучу разменов и, возможно, клинчей. Нарушение правил, борьба и попытки вырвать для себя еще больше денежных противостояний. О титулах сейчас не говорим. Они даже к Чисоре ближе, чем к этим двум парням.

А для среднестатистического фаната – классная драка огромных мужиков, которые умеют бить. Ярко и эмоционально!

sport.ua