Капитан Днепра Тимофеенко установил новый рекорд эффективности в плей-офф Суперлиги FAVBET

Также Станислав с 36-ю очками повторил рекорд результативности лиги

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко обновил несколько рекордов во втором матче с Прикарпатьем-Говерлой (95:80) в четвертьфинале Суперлиги FAVBET-2024/25.

Тимофеенко набрал во встрече 36 очков, а также совершил 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата. Показатель эффективности форварда в матче — РЭ 49.

Станислав установил новый рекорд эффективности в матчах плей-офф Суперлиги за всю историю. Ранее лучший показатель принадлежал Рэнди Калпепперу из Ферро-ЗНУ (РЭ 43 в сезоне 2012/13).

Результат Тимофеенко — третий в истории Суперлиги во всех матчах. Первую строчку в списке удерживает Андрей Агафонов из БИПА (РЭ 55 в сезоне-2022/23), следом идет Артем Швец из ИНФИЗ (РЭ 53 в сезоне-2014/15). 49 баллов также ранее набирали Дариус Адамс из Кривбассбаскета и Халид Эль-Амин из Будивельника.

Также 36 очков Тимофеенко — повторение рекорда результативности Суперлиги-2024/25. Ранее такое же количество набрал защитник Запорожья Абдул Бах.

Днепр стал вторым полуфиналистом Суперлиги-2024/25. Первым участником 1/2 финала стал Киев-Баскет.

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