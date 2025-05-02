Агафонов признан лучшим центровым сезона Суперлиги FAVBET-2024/25, Кошеватский — лучший игрок защитного плана

Опытный бигмен и молодой разыгрывающий помогли Черкасским Мавпам завоевать бронзовые медали

Двое игроков Черкасских Мавп удостоились высоких индивидуальных наград по итогам розыгрыша Суперлиги FAVBET-2024/25.

Центровой Андрей Агафонов был признан лучшим центровым сезона, а разыгрывающий Лев Кошеватский — лучшим игроком защитного плана.

38-летний Агафонов в только что завершившейся для его команды кампании принял участие в 34 поединках, в среднем проводя на площадке 32 минуты, набирая 14.2 очка, совершая 7.7 подбора и 3.1 передачи за игру. Средний рейтинг эффективности — 19.0.

Опытный центровой, напомним, был признан лучшим баскетболистом февраля в Суперлиге FAVBET. В нынешнем году Андрей стал рекордсменом элитного дивизиона по блок-шотам за всю историю, а также вышел на историческое третье место по набранным очкам.

21-летний Кошеватский сыграл в нынешней Суперлиге 33 матча, в среднем за игру проводил 30 минут, набирал 10.7 очка, совершал 5.9 передачи и 3.7 подбора. Средний рейтинг эффективности — 10.7. Кроме того, Лев стал лидером сезона по перехватам — 77 всего, 2.3 за матч.

Лев получает индивидуальную награду второй год подряд. По итогам минувшего сезона он, тогда представляя Киев-Баскет, был признан лучшим молодым игроком Суперлиги FAVBET

Напомним, сегодня Агафонов и Кошеватский приложили руку к завоеванию Черкасскими Мавпами бронзовых медалей чемпионата. Команда Дмитрия Нагорного в решающем, третьем поединке серии за 3-е место обыграла на выезде БК Ровно (80:74). Андрей стал самым результативным игроком встречи (19 очков, 8 подборов), Лев к пяти набранным очкам добавил по шесть подборов и передач.

В сезоне осталось сыграть лишь один матч — чемпионский. В главном финале Днепр защищает титул в противостоянии с Киев-Баскетом. Счет в серии 1:1, решающий поединок состоится в Днепре уже завтра, 3 мая.

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