Чемпион, который убил человека, намерен провести реванш с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Нганну

Бывший чемпион UFC и нынешний обладатель титула PFL Фрэнсис Нганну намерен провести еще один поединок в боксе.

Камерунец выходил на ринг дважды – сначала дал конкурентный бой британцу Тайсону Фьюри, но проиграл раздельным решением судей. Позже Нганну был брутально нокаутирован еще одним британцем Энтони Джошуа.

Президент PFL Донн Дэвис заявил, что Фрэнсис решил не завязывать с боксом и еще вернется на ринг. В планах – провести реванш с Джошуа. Стоит отметить, что Нганну переживает сейчас не лучшие времена в своей жизни.

В апреле этого года камерунец на своей родине сбил насмерть 17-летнюю девушку. Точные обстоятельства ДТП неизвестны, но по некоторым данным боец был за рулем автомобиля, который врезался в мотоцикл.

Нцама Бригитте Мануэлла была еще жива, поэтому Фрэнсис сразу повез ее в ближайшую больницу, но девушка умерла на операционном столе. Это событие вызвало широкий резонанс в Камеруне.

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sport.ua