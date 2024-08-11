Ортис прокомментировал спорную победу над Богачуком

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Ортис

Американский боксер Вирджил Ортис прокомментировал свою победу над Сергеем Богачуком, которые многие считают спорной:

«Слушайте, я не думаю, что это были нокдауны. Второго точно не было. Я не оправдываюсь. Во всяком случае, я чувствовал, что сделал достаточно.

Я доказал неправоту всех, кто говорил, что я ни на что не способен, что я не могу сразиться в первом среднем весе, что я не могу выдержать дистанцию. Все это подпитывало меня».

В бою с Богачуком Ортис побывал в нокдауне в первом и восьмом раундах.

sport.ua