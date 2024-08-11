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Футбол

Клеман – о втором матче с Динамо: Это большое испытание. Мы собираемся выложиться по полной

Тренер Рейнджерс будет с позитивом готовить команду к игре во вторник

Клеман – о втором матче с Динамо: Это большое испытание. Мы собираемся выложиться по полной

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Во 2-м туре шотландского первенства коллектив из Глазго завоевал дебютную викторию. Филипп Клеман во время пресс-конференции не смог не вспомнить о следующем поединке.

    “Приятно углубляться в мысли о матче с “Динамо” после победы [над “Мотеруэллом” в чемпионате – прим.], это хорошо для болельщиков и дает дополнительную веру. Мы знаем, что это большое испытание против киевлян, потому что они действительно качественная команда. Мы собираемся выложиться по полной, чтобы пройти в следующий раунд".

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    "Мы сделали очень хорошие вещи в Люблине против них, но нам тоже нужно учиться. Есть некоторые вещи, которые мы можем улучшить, поэтому мы собираемся поработать над этим в течение следующих двух дней", – отметил наставник.

    Ответный матч начнется послезавтра в 21:45.

    www.ua-football.com

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