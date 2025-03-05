​​​​​​​Сплошная милота. В трансляцию попал момент общения Трубина с выводящими команду детьми. Видео

Перед матчем "Бенфики" с "Барселоной" в трансляцию попал момент с украинским вратарём Анатолием Трубиным.

Операторы поймали момент, как голкипер общается с детьми, выводящими команду на поле.

Видео:

Напомним, что Анатолий Трубин не выходил в двух матчах "Бенфики". Тренер команды Бруно Лаже на пресс-конференции сказал, что дал украинскому голкиперу отдых.

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К слову, Трубин играет 11-й матч в Лиге Чемпионов. Он сохранил ворота сухими в 4-х матчах и пропустил 15 голов.

Напомним, что в 1/8 финала "Бенфика" принимает "Барселону".

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