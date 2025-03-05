Вассёр: В 2022-м Ferrari потеряла уверенность

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что придя в Скудерию, он увидел потерявшую уверенность команду после обидного поражения в 2022-м, но сейчас надеется на реванш…

Фредерик Вассёр: «В Ferrari начали проект машины 2022 года на шесть месяцев раньше остальных и восприняли второе место как провал. Это была настоящая трагедия. Я не хотел, чтобы командой руководил страх, восстановление веры в себя было абсолютным приоритетом.

Всё наладилось довольно быстро. Мне не пришлось начинать с нуля. Я многих знал в Ferrari, поэтому легко наладил контакт.

На самом деле, сезон 2022 года был отличным с точки зрения результатов, но в команде его рассматривали как упущенную возможность. Тогда в Ferrari добились преимущества, которым не смогли воспользоваться – это и стало причиной серьёзного разочарования.

В последние шесть месяцев мы очень серьёзно работали над SF-25, добившись значительных улучшений. Но нам придется подождать, пока в Мельбурне не выяснится реальная расстановка сил. Мы хотим бороться за оба титула, поскольку знаем, что у нас два сильных гонщика, способных побеждать, и невероятно позитивный настрой».

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