Алан Джонс: Пиастри ни в чём не уступает Ферстаппену

Алан Джонс выиграл титул в 1980 году, когда выступал за Williams, став одним из двух австралийцев в истории Формулы 1, кому это удалось – первым был Джек Брэбэм, трёхкратный чемпион мира.

В этом сезоне Оскар Пиастри выиграл уже три из пяти состоявшихся гонок, лидирует в личном зачёте, и его, разумеется, считают одним из претендентов на победу в чемпионате.

«Нет никаких сомнений, что это будущий чемпион мира, – заявил Алан Джонс в эфире Fox Sports. – Можно сказать, что появился он почти неожиданно, но оказалось, что у него есть все необходимые чемпионские качества. Как и все австралийские гонщики, он выступает очень здорово.

Оскар ни в чём не уступает Максу Ферстаппену, который атакует сразу, как только видит такую возможность. Многих других гонщиков он превосходит, в том числе старается их запугать, но мне представляется, что Оскар отличается психологической стойкостью и на подобные уловки не ведётся. Он просто видит, как действует Макс, и платит ему тем же.

Без вопросов, Пиастри может стать чемпионом мира в этом году. И хотя первый, кого ты должен опередить – это твой напарник, но, по-моему, Ландо Норрис всё-таки слабоват. Он быстрый гонщик, в этом сомнений нет, однако я думаю, что его психологическая подготовка оставляет желать лучшего.

Норрис и сам признаёт, что у него некие проблемы ментального свойства, и говорит об этих проблемах вместо того, чтобы сосредоточиться на позитивных моментах. А когда гонщики начинают нести подобную чушь, ты сразу понимаешь, что уже их одолел. Оскар же мне очень нравится тем, что он очень стойкий молодой парень, в том числе это относится к его менталитету.

Он не склонен ярко выражать свои эмоции, он не пускается в пляс от радости – у него просто очень сильный характер, а для того, чтобы добиться успеха, нужны именно такие качества.

Он молод, но его уже отличает подлинная зрелость, и при этом Оскар очень спокойный парень, его трудно вывести из себя – в отличие от его напарника. Норрис, по-моему, быстро теряет душевное равновесие – думаю, что Оскар будет этим пользоваться…»

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