Контракт Ньюи с Aston Martin рассчитан на пять лет

Во вторник на базе команды Aston Martin в Сильверстоуне пройдёт пресс-конференция, тема которой официально не объявлена, но все понимают, что речь пойдёт о подписании контракта с Эдрианом Ньюи.

Никакой детальной информации пока нет, поскольку стороны упорно отказываются что-либо комментировать, однако BBC Sport со ссылкой на неназванного сотрудника Aston Martin пишет, что долгосрочные договорённости со знаменитым конструктором гоночных машин уже подписаны, контракт рассчитан на пять лет.

Называется и ежегодный гонорар Ньюи – 30 млн. фунтов стерлингов, а это почти 40 млн. долларов, т.е. даже больше, чем некоторые звучавшие ранее предположения, однако в эту сумму включены бонусы и разнообразные доплаты.

Также упоминается, что Ньюи действительно должен приступить к работе в начале марта 2025 года.

Журналисты BBC предприняли Попытку проверить эти сведения, однако Эдди Джордан, менеджер Эдриана Ньюи, категорично отказался от комментариев, а представитель Aston Martin лишь вежливо заявил, что «Эдриан стал бы ценным достоянием для любой команды, но нам объявлять не о чем».

Несмотря на эту формулировку можно не сомневаться, что на новую базу Aston Martin съедутся представители всех ведущих изданий мира, причём не только спортивных и не только специализирующихся на автогонках. Поместятся все, ведь современная база в Сильверстоуне впечатляет своими масштабами, как и весь амбициозный мегапроект Лоуренса Стролла в Формуле 1, потребовавший миллиардных инвестиций.

Ожидаемое и очень ценное во всех смыслах пополнение в лице Ньюи обещает стать ещё одним шагом на пути к грядущим успехам, однако стоит процитировать ещё одно британское издание, The Race, и там текст, посвящённый предстоящему событию заканчивается так:

«Насколько успешным станет этот альянс, зависит от того, будет ли Ньюи всем доволен на новом месте, тем более при столь амбициозном хозяине, как Лоуренс Стролл.

Но похоже, что потенциал проекта колоссален, ведь теперь к нему подключились многие технические тяжеловесы, в распоряжении которых суперсовременная инфраструктура, а также предстоящее партнёрство с Honda.

Ньюи приходит вовремя и ещё успеет как-то повлиять на процесс создания машины 2026 года…»

Также можно добавить, что достижения Эдриана Ньюи в Формуле 1 отмечены государственными наградами, и в 2012 году он был удостоен звания «Офицер Британской империи». Если вместе с Aston Martin на новом витке карьеры он добьётся успехов, сравнимых с теми, что в своё время радовали британских болельщиков Williams, McLaren и Red Bull Racing, то не исключено, что к моменту почётной отставки гений аэродинамики получит право именоваться «сэром Эдрианом».

Источник