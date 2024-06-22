Алонсо: Приятно чувствовать поддержку болельщиков

Пятница в Барселоне прошла неудачно для Aston Martin….

Фернандо Алонсо (14-й): «Я рад выступать в Испании, чувствовать страсть и поддержку болельщиков.

День получился сложным, не хватало сцепления с трассой. Пока мы не нашли оптимальные настройки для нашей машины, нам есть, над чем поработать этой ночью, чтобы добиться от машины большего перед завтрашней квалификацией».

Лэнс Стролл (18-й): «В пятницу нам не хватало скорости. Предстоит многое сделать, чтобы в субботу добиться большего.

Эта трасса отличается высокой степенью деградации шин, особенно в жару, так что в воскресной гонке многое зависит от контроля за состоянием резины. Прогноз обещает небольшую вероятность дождя, который всё может изменить».

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