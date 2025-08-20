Стелла: Зандфорт требует точного пилотирования

После летнего перерыва в McLaren предвкушают возвращение к работе на гоночных трассах, заверив болельщиков, что во второй части сезона постараются продолжить борьбу за подиумы и победы.

Ландо Норрис: «Мы возвращаемся! Я отлично провёл летний отпуск – всегда приятно немного отдохнуть и уделить больше времени семье и друзьям. Чувствую, что я восстановил силы и готов к оставшимся десяти гонкам сезона. Теперь я готовлюсь к Гран При Нидерландов – эта гонка неплохо подходит для начала второй части сезона. Она всегда собирает множество болельщиков, которые создают отличную атмосферу, и мы рады во всём этом участвовать.

Кроме того, в Зандфорте интересная трасса, и я надеюсь, что мы сможем продолжить в прежнем ключе и будем бороться за новые победы и подиумы».

Оскар Пиастри: «Я рад вернуться к работе на трассе. Хотя я с удовольствием отключился от мыслей о гонках и посвятил какое-то время отдыху, теперь я вновь готов к борьбе и настраиваюсь на вторую половину сезона.

Результаты, которые я показывал перед перерывом в чемпионате, меня порадовали, и было приятно одержать победу в Венгрии, а также занять 2-е место в Спа. Предвкушаю возвращение за руль в Зандфорте, ведь гоночные уик-энды на этой трассе всегда проходят здорово, в том числе и благодаря отличным характеристикам трассы, где есть профилированные повороты.

Я намерен упорно трудиться, чтобы подняться в чемпионате на более высокие позиции».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Две недели летнего перерыва позади, теперь мы со свежими силами возвращаемся к гонкам. Голландские болельщики всегда создают прекрасную атмосферу, а Зандфорт – короткая трасса, требующая точного пилотирования, и задачи, которые приходится там решать, отличаются от тех, с какими мы имеем дело в Спа или Монце.

С этого уик-энда начинается очень напряжённый период, когда за пять недель пройдут четыре гонки. Мы должны в максимальной степени использовать все возможности, которые только могут представиться, но для этого нам понадобятся упорство, собранность и умение слаженно работать – тогда будут и результаты».

