Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 20 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($40,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

11:30 | Елизавета Котляр (Украина, Q) – Леони Кунг (Швейцария, 8)

($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

13:30 | Александр Овчаренко (Украина, 4) – Лука Паренти (Италия, Q)

($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

15:00 | Роман Венгер/Флинн Томас (Украина/Швейцария) – Томас Ганзингер/Джастин Лендерс (Швейцария, WC)

($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

11:00 | Тимофей Милованов (Украина, Q) – Миха Ветрих (Словения, WC)
12:30 | Вячеслав Белинский (Украина, 2) – Мик Микович (Словения)


($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

10:30 | Владислав Орлов (Украина) – Даниэль Салазар (Колумбия)

Пары. Основная сетка. 1 круг

15:30 | Никита Маштаков/Карлис Озолиньш (Украина/Латвия) – Кацпер Шимковяк/Ян Выгона (Польша, WC)
15:30 | Владислав Орлов/Марчин Зарски (Украина/Польша) – Диего Аугусто Баррето Санчес/Алехандро Мансанера Пертуза (Испания, 1)
17:00 | Анастасия Коляда/Наталия Клис (Украина/Польша, WC) – Адриенн Надь/Линда Шевчикова (Венгрия/Чехия, 2)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

16:00 | Александр Брайнин (Украина, 3) – Егор Плешивцев (-, JR)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

09:30 | Артем Худа (Украина, Q) – Диего Фернандес Флорес (Чили, 8)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

14:00 | Вероника Подрез (Украина, 1) – Лиза Клэйс (Бельгия, Q)

Пары. Основная сетка. 1 круг

17:30 | Вероника Подрез/Полина Скляр (Украина) – Лиза Клэйс/Ромейн Лонгевилль (Бельгия) доиграть со счета 1:6, 7:6(5)

($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

14:00 | Анастасия Запаринюк (Украина) – Паулина Глокнер (Германия, Q)

 

btu.org.ua

Related Topics
Comments
More in Теннис
aquapolis