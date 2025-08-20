Украинцы на турнирах ITF 20 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
11:30 | Елизавета Котляр (Украина, Q) – Леони Кунг (Швейцария, 8)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:30 | Александр Овчаренко (Украина, 4) – Лука Паренти (Италия, Q)
($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:00 | Роман Венгер/Флинн Томас (Украина/Швейцария) – Томас Ганзингер/Джастин Лендерс (Швейцария, WC)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
11:00 | Тимофей Милованов (Украина, Q) – Миха Ветрих (Словения, WC)
12:30 | Вячеслав Белинский (Украина, 2) – Мик Микович (Словения)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
10:30 | Владислав Орлов (Украина) – Даниэль Салазар (Колумбия)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:30 | Никита Маштаков/Карлис Озолиньш (Украина/Латвия) – Кацпер Шимковяк/Ян Выгона (Польша, WC)
15:30 | Владислав Орлов/Марчин Зарски (Украина/Польша) – Диего Аугусто Баррето Санчес/Алехандро Мансанера Пертуза (Испания, 1)
17:00 | Анастасия Коляда/Наталия Клис (Украина/Польша, WC) – Адриенн Надь/Линда Шевчикова (Венгрия/Чехия, 2)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
16:00 | Александр Брайнин (Украина, 3) – Егор Плешивцев (-, JR)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
09:30 | Артем Худа (Украина, Q) – Диего Фернандес Флорес (Чили, 8)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
14:00 | Вероника Подрез (Украина, 1) – Лиза Клэйс (Бельгия, Q)
Пары. Основная сетка. 1 круг
17:30 | Вероника Подрез/Полина Скляр (Украина) – Лиза Клэйс/Ромейн Лонгевилль (Бельгия) доиграть со счета 1:6, 7:6(5)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
14:00 | Анастасия Запаринюк (Украина) – Паулина Глокнер (Германия, Q)