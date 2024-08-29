Марта Костюк о выступлении на US Open: “Думаю, что сейчас я играю здесь лучше, чем в предыдущие три года”

Украинская теннисистка прокомментировала выход в третий круг на Открытом чемпионате США

В своём втором матче на турнире в Нью-Йорке Марта Костюк обыграла британку Гарриэт Дарт.

“Условия сегодня были очень-очень тяжелыми для нас обоих. Я просто боролась дальше, пыталась давить на нее. Этот корт был намного быстрее того, на котором я играла в предыдущем круге. Я не могла хорошо адаптироваться к корту, поэтому игра была нестабильной. Во втором сете я сыграла лучше, но в первой партии случались, то взлеты, то падения, и еще моя соперница реализовывала свои шансы, поэтому я постоянно уступала в счете. В итоге я очень довольна, что выиграла этот матч в двух сетах. С нетерпением жду следующего матча”.

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Об оценке своего выступления на US Open

Думаю, что сейчас я играю здесь лучше, чем в предыдущие три года (смеется). Я просто двигаюсь дальше от матча к матчу и не думаю о том, какой это раунд. Я думаю, что работа, которую мы выполняем, приносит свои плоды, поэтому я просто хочу двигаться дальше и стараюсь прокладывать себе путь.

В третьем круге US Open Марта Костюк сыграет против Эммы Наварро и попробует взять реванш за поражение на турнире WTA 1000 в Торонто.

btu.org.ua