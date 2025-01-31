Клара Таусон – о предстоящем матче против Даяны Ястремской: “В тот день, когда у неё всё получается, обыграть её почти невозможно”

Теннисистка из Дании Клара Таусон прокомментировала свой предстоящий поединок против украинки Даяны Ястремской в полуфинале турнира WTA 500 в Линце



“Если кто-то видел её сегодняшний матч против Саккари, то заметил, насколько мощные удары она наносит и как смело идёт в атаку. В тот день, когда у неё всё получается, обыграть её почти невозможно, так что надеюсь, что завтра у неё будет чуть менее удачный день, а у меня – наоборот, всё сложится.

При этом я уверена, что нас ждёт отличный поединок: мы обе любим сильно бить по мячу. Думаю, Даяна наносит удары, возможно, чуть мощнее, чем я, но матч всё равно обещает быть захватывающим. Посмотрим, как у нас будет получаться по ходу встречи, но надеюсь, что болельщикам понравится наше противостояние”, – сказала Клара Таусон.

• Даяна Ястремская: “Если честно, мне не так важно, кто именно выйдет против меня на корт – главное сосредоточиться на себе и на своей игре”

Полуфинальный поединок мужду Даяной Ястремской и Кларой Таусон состоится завтра 1 февраля. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

btu.org.ua