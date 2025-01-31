Бывший штурман Аль-Аттийи серьёзно пострадал в аварии

Матьё Бомель, бывший штурман Нассера Аль-Аттийи, четыре раза выигрывавший с ним «Дакар», получил серьёзные травмы в дорожно-транспортном происшествии.

Он направлялся во французский город Реймс на Rallye Monte Carlo Historique (Историческое ралли Монте-Карло) и остановился на шоссе, чтобы помочь людям, находившимся в автомобиле, попавшем в аварию незадолго до этого. Но обстоятельства сложились крайне неудачно, и Бомель сам был сбит другой машиной.

Его отец подтвердил печальную новость газете La Provence, издающейся в Марселе: «Он увидел разбитую машину и остановился, чтобы помочь людям, когда был сбит другим автомобилем. Травмы серьёзные, но после случившегося он был в сознании».

Точной информации о состоянии Матьё Бомеля пока нет, но по информации газеты, он получил травмы обеих ног и находится в состоянии искусственной комы.

Бомель считается одним из лучших штурманов чемпионата мира по ралли-рейдам и много лет выступал в одном экипаже с Нассером Аль-Аттийёй за заводские команды Volkswagen, Toyota и Prodrive.

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