Берра: Покрытие обеспечивает неплохое сцепление

По статистике Pirelli, восемь команд и их 16 гонщиков по ходу первой тренировки на сингапурской трассе использовали по одному комплекту жёсткой и мягкой резины, а затем во второй сессии продолжили работать с одним комплектом Medium и ещё одним Soft, когда проводили имитацию квалификации.

И только в Aston Martin предпочли в первой тренировке ездить на Medium, после чего во второй перешли на жёсткие шины. А гонщики Mercedes сначала выехали на жёсткой резине, потом перешли на Medium. При этом Джордж Расселл вообще не успел поработать с мягкими шинами, потому что в начале второй сессии разбил машину, когда на ней ещё стояла резина Medium.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Можно сказать, что сегодняшние тренировки не позволили сделать окончательных выводов, поскольку вторая сессия несколько раз прерывалась, из-за чего время работы на трассе было сокращено, и это сказалось на объёме собранных данных. Тем более если говорить о поведении шин на длинных сериях кругов.

Тем не менее некоторые интересные наблюдения есть. Во-первых, покрытие трассы обеспечивает неплохое сцепление, отчасти благодаря тому, что организаторы гонки обработали поверхность асфальта водяными пушками высокого давления, и это дало хороший эффект. Кроме того, на нескольких секциях круга покрытие было обновлено, что тоже способствует более эффективному сцеплению по сравнению с прошлым годом.

Повышение скоростей было более очевидным по ходу первой сессии, чем во второй, которая не раз прерывалась. В любом случае скорости ещё вырастут, причём существенно.

Все три состава работали так, как и ожидалось, а разница в скоростях между ними соответсвует данным, полученным нами на симуляторе. Почти все гонщики использовали одинаковое количество комплектов шин – по два Soft, по одному Hard и Medium, за исключением команды Mercedes, гонщики которой в первой сессии применяли Medium и Hard.

Затем Расселл разбил машину, из-за чего не смог поработать с резиной самого мягкого состава. Следовательно, будет интересно посмотреть, как в этой команде построят работу с резиной средней степени жёсткости на завтрашней тренировке с прицелом на воскресную гонку.

Повышение лимита скорости на пит-лейн с 60 до 80 км/ч может сказаться на выборе тактики. Поскольку потери времени, сопряжённые с заменой шин, сокращены, то схема с двумя пит-стопами становится разумным вариантом, даже если мы знаем, что обычно команды предпочитают продлевать отрезки и минимизировать время, требуемое для визитов в боксы. При этом мы можем быть уверены, что если ход гонки будет нейтрализован, то вариант со втором пит-стопом становится намного более привлекательным, чем в прошлом.

Наконец стоит подчеркнуть, что на первый взгляд все три состава, включая самый мягкий, подходят для гонки. Те, кто решит стартовать на Soft, могут попытаться получить преимущество за счёт эффективного сцепления в расчёте отыграть несколько позиций на первых кругах. Но есть и альтернативный вариант: использовать самую мягкую резину под конец дистанции».

