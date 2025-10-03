Братислава (W75). Снигур четвертый раз в сезоне пробилась в полуфинал

Украинская теннисистка продолжает выступление на турнире ITF в Словакии



Дарья Снигур (№184 WTA), посеянная на турнире под вторым номером, в четвертьфинальном матче обыграла словачку Катарину Кужмову (№382 WTA) со счетом 6:3, 7:6(5).

Украинка в этом сезоне четвертый раз вышла в полуфинал (впервые с середины июля) и будет бороться за третий финал.

Соперницей Снигур будет вторая сеяная Алина Корнеева (-), которой она проиграла в двух предыдущих встречах, которые состоялись на турнирах ITF в Египте и Португалии в 2022 и 2023 годах соответственно.



