Прогноз и где смотреть матч Александрия – Карпаты

В субботу, 4 октября, «Александрия» проведет домашний матч 8-го тура УПЛ против «Карпат». В турнирной таблице «горожане» отстают от «львов» всего на одно очко. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Александрия

«Александрия» не лучшим образом начала текущий чемпионат, потерпев четыре поражения подряд. Однако после этого команда под руководством Кирилла Нестеренко смогла набрать форму, набрав 7 очков в последних трех матчах. В прошлом туре они победили «Полтаву» со счетом 1:0 на своем поле. В целом команда продлила свою серию без ничьих на домашнем стадионе: шесть побед и одно поражение.

Это будет 190-й домашний матч «Александрии» в УПЛ. Команда может одержать свою 130-ю победу или потерпеть 140-е поражение в истории чемпионатов. Дмитрий Мишнев может забить свой 15-й гол в УПЛ, а албанец Теди Цара – 10-й. Однако матч пропустит дисквалифицированный Денис Шостак.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре сыграли вничью с «Динамо» — 3:3. Эта ничья стала второй для команды в сезоне, и она повторила рекорд УПЛ. После игры тренер Владислав Лупашко отметил, что его подопечные выглядели очень достойно на фоне такого соперника.

Без поражений «Карпаты» продолжают серию из шести матчей: одна победа и пять ничьих. Команда также продолжает свой рекорд по количеству голов в гостевых играх — 14 голов за 8 матчей. «Зелено-белые» могут пропустить 50-й гол в УПЛ, если их соперники забьют еще два мяча. С особым волнением к игре готовятся Денис Мирошниченко и Владислав Бабогло, которые ранее играли за «Александрию».

Статистика встреч

«Карпаты» и «Александрия» встречались дважды в УПЛ. В этих матчах команды обменялись домашними победами. Последняя игра на стадионе «Александрии» прошла 9 ноября прошлого года, и хозяева поля одержали победу с разгромным счетом 3:0. Все три гола в составе «желто-черных» забил португалец Мигель Кампос.

Трансляция

Матч «Александрия» – «Карпаты» можно будет посмотреть на канале УПЛ ТВ, который осуществляет трансляцию на территории Украины. Трансляции доступны через платформы MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ, Водафон ТВ, а также через кабельные и IP TV провайдеры.

Прогноз на матч

На своем поле «Александрия» продолжает серию без ничьих, а «Карпаты» по ходу сезона чаще всего играли вничью — пять раз. Поэтому вероятен еще один ничейный исход на КСК «Ника».

Ориентировочные составы:

Александрия: Долгий, Скорко, Кампос, Беиратче, Огарков, Фернандо, Мишнев, Булеца, Козак, Теди Цара, Кулаков.

Карпаты: Домчак, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Краснопир.

