Как сыграли Шахтер и Абердин: обзор, фото, видео матча

3 октября 2025 года в рамках Лиги конференций УЕФА состоялся напряженный матч между шотландским “Абердином” и украинским “Шахтером”. Игра завершилась победой донецкой команды с результатом 2:3. В этой статье мы разберем ключевые моменты игры, оценим действия команд, а также проанализируем статистику матча и проведем тактический разбор. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Начало игры: Удар по нервам Шахтера

Матч начался с активного прессинга со стороны обеих команд. Однако, уже на 8-й минуте “Шахтер” оказался в сложной ситуации: после фола Элиаса в своей штрафной был назначен пенальти. Карлссон не ошибся, уверенно пробив в левый нижний угол ворот Ризника. Этот момент заставил “Шахтер” активнее включиться в игру, ведь пропущенный гол мог повлиять на психологическое состояние команды.

Тем не менее, “Шахтер” не растерялся и быстро восстановил равновесие. На 39-й минуте Назарина, получив точную передачу с левого фланга от да Силвы, забил прекрасный гол, воспользовавшись ошибкой обороны шотландцев. Этот гол стал важным не только в плане счета, но и в плане морального подъема для команды.

Статистика первого тайма:

Удары в створ: 2 (Шахтер) – 2 (Абердин)

Угловые: 1 (Шахтер) – 3 (Абердин)

Офсайды: 0 (Шахтер) – 0 (Абердин)

В первом тайме “Абердин” выглядел весьма компактно в атаке, однако “Шахтер” больше контролировал мяч и создавал более опасные моменты.

Второй тайм: Переломный момент и уверенная победа Шахтера

После перерыва “Шахтер” показал более зрелую игру, сделав акцент на быстрые контратаки и активные действия на флангах. На 54-й минуте Лукас завершил точную подачу с левого фланга, забив гол с головы. Этот момент стал ключевым, так как донецкая команда почувствовала уверенность, а “Абердин” оказался под давлением.

Через пять минут, на 59-й минуте, Педріньйо Азеведо забил еще один красивый гол. После подачи с правого фланга он скинул мяч головой, и это стало завершающим аккордом в атаке “Шахтера”. В ответ “Абердин” продолжал бороться и на 69-й минуте, благодаря усилиям Девлина, забил второй гол, сократив разницу в счете.

Однако, несмотря на упорные усилия шотландцев, “Шахтер” удержал лидерство до конца встречи, грамотно обороняясь и не давая сопернику создать опасные моменты в концовке.

Статистика второго тайма:

Удары в створ: 3 (Шахтер) – 2 (Абердин)

Угловые: 2 (Шахтер) – 3 (Абердин)

Офсайды: 0 (Шахтер) – 0 (Абердин)

Что помогло “Шахтеру” победить?

Контроль мяча и скорость атак:

Одним из важнейших факторов победы “Шахтера” стал контроль мяча. Донецкая команда уверенно держала мяч, особенно в центре поля, и использовала это для подготовки быстрых атак. Противник же, несмотря на инициативу в отдельных эпизодах, не смог наладить плотную защиту и позволил сопернику реализовывать контратаки. Роль фланговых игроков:

Отличную игру на флангах продемонстрировали Педріньйо Азеведо и да Силва, которые не только помогали в атаке, но и участвовали в оборонительных действиях. Подачи с флангов сыграли ключевую роль в обоих голах, забитых в втором тайме. Индивидуальные ошибки и их наказание:

Несмотря на хорошие моменты у “Абердина”, команда допустила несколько ошибок, особенно в обороне. Невнимательность при обороне флангов и потеря позиций в момент подачи на Лукас стали решающими моментами. Умение “Шахтера” наказывать такие ошибки было на высшем уровне. Замен и тактические перестановки:

Тренер “Шахтера” сделал правильные замены в нужные моменты, что позволило усилить атакующие действия команды. Выход Мейреллиша и Изаки в середине второго тайма придал свежести атакующим действиям, а также позволил поддержать контроль над игрой в середине поля.

Статистика по матчу:

Параметр Шахтер Абердин Удары в створ 5 4 Удары мимо ворот 5 6 Угловые 3 4 Офсайды 0 0 Желтые карточки 4 4

Лучше, чем у киевлян

Матч между “Шахтером” и “Абердином” стал интересным и зрелищным. Несмотря на ранний пенальти в ворота “Шахтера”, команда смогла быстро восстановить равновесие и на втором тайме уверенно одержала победу. Контроль мяча, активные фланговые атаки и грамотное использование ошибок соперника позволили донецкой команде добиться важной победы. В следующем туре Лиги конференций “Шахтер” будет стремиться к дальнейшим победам, а “Абердин” наверняка сделает выводы и будет готов к новым вызовам.

