Первый тур Лиги Конференций закончен. На каких местах Динамо и Шахтёр

Закончился первый тур Лиги Конференций.
"Динамо" проиграло "Кристалл Пэласу" (0:2) и в данный момент занимает 26-е место. "Шахтёр" в трудном матче одолел "Абердин" и занимает 11-е место в таблице.
Полная турнирная таблица.
Сейчас в лидерах "Зриньски", "АЕК Ларнака", "Лех" и "Спарта Прага". Они заняли с 1-4 место.Всего 16 команд, включая "Шахтёр" набрали 3 балла.
У четырёх команд по одному баллу, остальные пока без очков.
1
Зриньски 1 1 0 0 5-0 3 2
АЕК 1 1 0 0 4-0 3 3
Лех 1 1 0 0 4-1 3 3
Спарта 1 1 0 0 4-1 3 5
Лозанна 1 1 0 0 3-0 3 6
Целе 1 1 0 0 3-1 3 7
Кристал Пэлас 1 1 0 0 2-0 3 8
Райо Вальекано 1 1 0 0 2-0 3 8
Ракув 1 1 0 0 2-0 3 8
Фиорентина 1 1 0 0 2-0 3 11
Шахтер 1 1 0 0 3-2 3 12
Страсбур 1 1 0 0 2-1 3 13
Майнц 1 1 0 0 1-0 3 13
Самсунспор 1 1 0 0 1-0 3 15
Ягелония 1 1 0 0 1-0 3 15
Ноа 1 1 0 0 1-0 3 17
Дрита 1 0 1 0 1-1 1 18
КуПС 1 0 1 0 1-1 1 19
Шелбурн 1 0 1 0 0-0 1 19
Хаккен 1 0 1 0 0-0 1 21
Абердин 1 0 0 1 2-3 0 22
Слован 1 0 0 1 1-2 0 23
Легия 1 0 0 1 0-1 0 23
Хамрун Спартанс 1 0 0 1 0-1 0 23
Омония 1 0 0 1 0-1 0 23
Риека 1 0 0 1 0-1 0 27
АЕК 1 0 0 1 1-3 0 28
Сигма 1 0 0 1 0-2 0 28
Университатя Крайова 1 0 0 1 0-2 0 28
Шкендия 1 0 0 1 0-2 0 28
Динамо 1 0 0 1 0-2 0 32
Шэмрок Роверс 1 0 0 1 1-4 0 32
Рапид Вена 1 0 0 1 1-4 0 34
Брейдаблик 1 0 0 1 0-3 0 35
АЗ 1 0 0 1 0-4 0 36
Линкольн Сити 1 0 0 1 0-5 0
