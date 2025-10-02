Первый тур Лиги Конференций закончен. На каких местах Динамо и Шахтёр

Закончился первый тур Лиги Конференций.

"Динамо" проиграло "Кристалл Пэласу" (0:2) и в данный момент занимает 26-е место. "Шахтёр" в трудном матче одолел "Абердин" и занимает 11-е место в таблице.

Полная турнирная таблица.

Сейчас в лидерах "Зриньски", "АЕК Ларнака", "Лех" и "Спарта Прага". Они заняли с 1-4 место.Всего 16 команд, включая "Шахтёр" набрали 3 балла.

У четырёх команд по одному баллу, остальные пока без очков.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

Зриньски 1 1 0 0 5-0 3 2

АЕК 1 1 0 0 4-0 3 3

Лех 1 1 0 0 4-1 3 3

Спарта 1 1 0 0 4-1 3 5

Лозанна 1 1 0 0 3-0 3 6

Целе 1 1 0 0 3-1 3 7

Кристал Пэлас 1 1 0 0 2-0 3 8

Райо Вальекано 1 1 0 0 2-0 3 8

Ракув 1 1 0 0 2-0 3 8

Фиорентина 1 1 0 0 2-0 3 11

Шахтер 1 1 0 0 3-2 3 12

Страсбур 1 1 0 0 2-1 3 13

Майнц 1 1 0 0 1-0 3 13

Самсунспор 1 1 0 0 1-0 3 15

Ягелония 1 1 0 0 1-0 3 15

Ноа 1 1 0 0 1-0 3 17

Дрита 1 0 1 0 1-1 1 18

КуПС 1 0 1 0 1-1 1 19

Шелбурн 1 0 1 0 0-0 1 19

Хаккен 1 0 1 0 0-0 1 21

Абердин 1 0 0 1 2-3 0 22

Слован 1 0 0 1 1-2 0 23

Легия 1 0 0 1 0-1 0 23

Хамрун Спартанс 1 0 0 1 0-1 0 23

Омония 1 0 0 1 0-1 0 23

Риека 1 0 0 1 0-1 0 27

АЕК 1 0 0 1 1-3 0 28

Сигма 1 0 0 1 0-2 0 28

Университатя Крайова 1 0 0 1 0-2 0 28

Шкендия 1 0 0 1 0-2 0 28

Динамо 1 0 0 1 0-2 0 32

Шэмрок Роверс 1 0 0 1 1-4 0 32

Рапид Вена 1 0 0 1 1-4 0 34

Брейдаблик 1 0 0 1 0-3 0 35

АЗ 1 0 0 1 0-4 0 36

Линкольн Сити 1 0 0 1 0-5 0

Следующие матчи наших команд:

"Шахтёр" – "Легия" (23.10.2025, 22:00)

"Самсунспор" – "Динамо" (23.10.2025, 22:00)

