Футбол

Первый тур Лиги Конференций закончен. На каких местах Динамо и Шахтёр

    • Закончился первый тур Лиги Конференций.

    "Динамо" проиграло "Кристалл Пэласу" (0:2) и в данный момент занимает 26-е место. "Шахтёр" в трудном матче одолел "Абердин" и занимает 11-е место в таблице.

    Полная турнирная таблица.

    Сейчас в лидерах "Зриньски", "АЕК Ларнака", "Лех" и "Спарта Прага". Они заняли с 1-4 место.Всего 16 команд, включая "Шахтёр" набрали 3 балла.

    У четырёх команд по одному баллу, остальные пока без очков.

    # КОМАНДА И В Н П З-П Очки

    1

    Зриньски 1 1 0 0 5-0 3 2

    АЕК 1 1 0 0 4-0 3 3

    Лех 1 1 0 0 4-1 3 3

    Спарта 1 1 0 0 4-1 3 5

    Лозанна 1 1 0 0 3-0 3 6

    Целе 1 1 0 0 3-1 3 7

    Кристал Пэлас 1 1 0 0 2-0 3 8

    Райо Вальекано 1 1 0 0 2-0 3 8

    Ракув 1 1 0 0 2-0 3 8

    Фиорентина 1 1 0 0 2-0 3 11

    Шахтер 1 1 0 0 3-2 3 12

    Страсбур 1 1 0 0 2-1 3 13

    Майнц 1 1 0 0 1-0 3 13

    Самсунспор 1 1 0 0 1-0 3 15

    Ягелония 1 1 0 0 1-0 3 15

    Ноа 1 1 0 0 1-0 3 17

    Дрита 1 0 1 0 1-1 1 18

    КуПС 1 0 1 0 1-1 1 19

    Шелбурн 1 0 1 0 0-0 1 19

    Хаккен 1 0 1 0 0-0 1 21

    Абердин 1 0 0 1 2-3 0 22

    Слован 1 0 0 1 1-2 0 23

    Легия 1 0 0 1 0-1 0 23

    Хамрун Спартанс 1 0 0 1 0-1 0 23

    Омония 1 0 0 1 0-1 0 23

    Риека 1 0 0 1 0-1 0 27

    АЕК 1 0 0 1 1-3 0 28

    Сигма 1 0 0 1 0-2 0 28

    Университатя Крайова 1 0 0 1 0-2 0 28

    Шкендия 1 0 0 1 0-2 0 28

    Динамо 1 0 0 1 0-2 0 32

    Шэмрок Роверс 1 0 0 1 1-4 0 32

    Рапид Вена 1 0 0 1 1-4 0 34

    Брейдаблик 1 0 0 1 0-3 0 35

    АЗ 1 0 0 1 0-4 0 36

    Линкольн Сити 1 0 0 1 0-5 0

    Следующие матчи наших команд:

  • "Шахтёр" – "Легия" (23.10.2025, 22:00)
  • "Самсунспор" – "Динамо" (23.10.2025, 22:00)

    • www.ua-football.com

