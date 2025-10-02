Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 2 октября. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских юниоров
(Grade J200; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Мария Лазаренко (Украина) – Ванесса Свободова (Чехия) 6:7(6), 6:4, 6:0
Андрей Бородатюк (Украина) – Хави Паломар (Испания, 4)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Платон Царенко/Фермин Баркала Лопес (Украина/Испания) – Адольфо Абаскаль/Эудальд Гонсалес (Испания) 2:6, 2:6
Андрей Бородатюк/Майкл Савано (Украина/США) – Раффаэле Чиурнелли/Маттео Грибальдо (Италия, 3) 4:6, 2:6
(Grade J100; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Анастасия Сорская (Украина, 4) – Валерия Галяева (-, 5) 6:4, 1:6, 6:1
(Grade J60; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Григорий Картавенко (Украина, 1) – Артем Караван (Украина, 7) 6:2, 6:1
Александр Тютченко (Украина, 4) – Илья Иванов (Украина) 6:1, 6:0
Андрей Максименко (Украина, 5) – Тимур Чуканов (Украина, 3) 4:6, 7:6(3), 6:2
Николай Грабарь (Украина, 8) – Владимир Ревенко (Украина, 2) 1:6, 6:7(5)
Анна-Аделина Никифорук (Украина, 1) – Марина Пиюкова (Украина) 6:2, 6:2
Александра Шрейдер (Украина) – Анна Щавинская (Украина) 6:3, 4:6, 3:6
Армине Есаян (Украина, 8) – Дарья Ткачук (Украина, 4) 4:6, 1:6
Марина Левадная (Украина) – Мария Козяр (Украина, 2) 6:2, 6:0
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Артем Караван/Григорий Картавенко (Украина, 1) – Владислав Богомолкин/Николай Грабарь (Украина) 7:5, 6:2
Андрей Максименко/Алексей Петушинский (Украина, 4) – Алексей Гейващук/Александр Качан (Украина) 6:1, 6:1
Григорий Богодистый/Богдан Яцута (Украина) – Павел Боднарчук/Александр Тютченко (Украина, 3) 3:6, 3:6
Илья Иванов/Юрий Осыка (Украина) – Владимир Ревенко/Тимур Чуканов (Украина, 2) 5:7, 2:6
Мария Козяр/Анна-Аделина Никифорук (Украина, 1) – Елизавета Кривая/Марина Пиюкова (Украина) 6:4, 4:6, 10-5
Анастасия Езерская/Мелисса Шикалова (Украина, 4) – Полина Чепурная/Марина Левадная (Украина) 2:6, 1:6
Вероника Музыченко/Арина Яцута (Украина) – Елизавета Гучко/Матильда Чедрик (Украина) 5:7, 0:6
Ульяна Петрук/Александра Шрейдер (Украина) – Виктория Зайченко/Елизавета Завадяк (Украина) 7:5, 6:4
(Grade J30; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг
Карина Ковальчук (Украина, 3) – Вероника Маверо (Италия, 14) 6:3, 6:2
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Карина Ковальчук/Андреа Олариу (Украина/Румыния, 1) – Вероника Маверо/Виттория Медина (Италия, 6) 6:1, 3:6, 10-6
(U16; Category 1; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Ирма Чухлич (Украина, 1) – Ива Еркович (Хорватия, 7) 2:6, 6:2, 5:7
Пары. Основная сетка. Финал
Ирма Чухлич/Аяна Андреа Миту (Украина/Румыния, 1) – Кара Фронек/Антонина Сночовска (Австрия/Польша, 2) 7:5, 4:6, 10-7
(U16; Category 3; Acryllic – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Георгий Горецкий (Украина, 2) – Филипп Смирнов (-, 3) 6:2, 3:6, 2:6
Пары. Основная сетка. Финал
Георгий Горецкий/Артем Миколюк (Украина, 2) – Филипп Смирнов/Борис Воробьев (-) 3:6, 2:6
(U14; Category 2; Acryllic – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Каролина Малеваная (Украина, Q) – Александра Волобуева (-) 2:6, 2:6
(U14; Super Category; Indoor)
Основная сетка. 3 круг
Виолетта Скрып (Украина, 1) – София Кова (Испания, 16) 4:6, 4:6
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Виолетта Скрып/Зелиха Чукуроглу (Украина/Турция, 1) – Лив Бретсхер/Лилли Фалькенберг (Швейцария) 6:3, 1:6, 7-10
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Марк Мещеряков (Украина, 4) – Николас Андрей Танаса (Румыния, 7) 6:2, 6:0
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Ярослав Вовк (Украина, WC) – Камиль Горрино (Франция, 10)