Пажено начал сотрудничать с Cadillac F1 одним из первых

Симон Пажено, чемпион серии IndyCar 2016 года, в 2019-м выигравший Indy 500, стал ещё одним опытным профессионалом, присоединившимся к программе Cadillac F1. На самом деле его сотрудничество с заводской командой концерна General Motors началось ещё весной, но теперь об этом объявлено официально.

«Я рад официально объявить, что вместе с Cadillac F1 участвую в разработке машины 2026 года для этого амбициозного и интересного проекта!» – поделился 41-летний французский гонщик на своих страницах в социальных сетях.

Как пишет американское издание Racer, Пажено часто появляется в Техническом центре GM в Шарлотте (штат Северная Каролина) и проводит за рулём симулятора «бесконечные часы». При этом он выполняет несколько задач: совмещает работу с мотористами Chevrolet, которые занимаются доводкой силовой установки для команд IndyCar, и сотрудничество с Cadillac F1. И в новой команде он появился на несколько месяцев раньше, чем были подписаны контракты с Валттери Боттасом и Серхио Пересом.

«Оптимизация технических аспектов машины и выстраивание отношений со специалистами, работающими на базе команды, было мне интересно с тех пор, как я начал выступать в гонках, – цитирует издание Racer ветерана IndyCar. – Общение с инженерами и процесс доводки симулятора, чтобы он воспроизводил реальную картину как можно точнее, доставляет мне подлинное удовольствие.

Благодаря этой работе я могу делиться своим опытом и чувствовать себя полезным, ведь после того, как я попал в аварию, мне этого очень не хватало».

Пажено не выходит на старт гонок с лета 2023 года, когда из-за неисправности тормозов на машине команды Meyer Shank Racing во время тренировки на трассе дорожного типа в штате Огайо он попал в аварию и получил серьёзные травмы.

«Моя задача и моя цель состоят в том, чтобы сделать симулятор как можно более реалистичным, а также заложить основы будущей машины. В этом плане я хочу помочь проекту Cadillac», – добавил он.

Также стоит привести слова Грэма Лоудона, руководителя Cadillac F1: «Наша работа на симуляторе в Шарлотте исключительно важна для команды, что проявляется на разных уровнях.

Мы закладываем основы будущих результатов, занимаемся аэродинамическими настройками, проверками всех систем и процедур, а также отрабатываем чёткую и эффективную взаимосвязь между нашими базами в США и Великобритании и в конечном итоге с гоночной бригадой, которой предстоит работать на трассах. Симон делится своим опытом и энергией, и это нам очень помогает».

Источник