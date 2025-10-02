Мозес Итаума пожаловался, что у него нет того, что у соперников Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Талантливый британский боксер Мозес Итаума высказался о своих следующих поединках.

«Аделейе – не из тех, кого я рассматривал. Мне 20 лет: талант есть, но поддержки уровня Джошуа или Фьюри нет, поэтому я не определяю все поединки. Queensberry предложили мне три кандидатуры – Аджагбы среди них не было. Я пока не буду называть имен; это мой выбор из трех вариантов», – сказал Итаума.

Отметим, что от боя с Санчесом также отказался Эфе Аджагба, который был недоволен результатами промоутерских торгов.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

