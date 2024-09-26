«Это история». Усик хотел бы третий раз стать абсолютным чемпионом

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Промоутер Александр Красюк рассказал, что в случае победы над Тайсоном Фьюри в декабре Александр Усик не против выйти на Даниэля Дюбуа, чтобы второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса и третий раз в карьере.

«Реванш Усик – Дюбуа возможен. У многих людей остались вопросы по поводу того удара ниже пояса. Был этот один эпизод. Если Дюбуа будет готов, то отлично».

«Второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса, третий раз стать абсолютным чемпионом. Почему нет, это будет история», – сказал Красюк.

В декабре Усик проведет с Фьюри бой за три титула.

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sport.ua