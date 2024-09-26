Мирослав Ступар объяснил, почему рефери удалил Брагару в матче Лацио

Матч был несложным для судейства

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Экс-рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар проанализировал работу рефери в матче Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио" (0:3), в котором было два удаления и три предупреждения.

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"Игра для греческой бригады во главе с Анастасиосом Сидиропулосом была несложной для обслуживания. "Лацио" без особого сопротивления со стороны киевлян забил быстрый гол и закрыл игру уже на 35-й минуте. Когда счет стал 0:3, то уже и динамовцы поняли, что спастись нереально. Поэтому, по моему мнению, Сидиропулос хорошо справился со своими обязанностями, в частности, в эпизодах с дисциплинарными наказаниями. Киевлянин Брагару увидел перед собой прямую красную карточку за агрессивное нападение на итальянца Дзакканьи, избежавшего серьезной травмы ахилла. Через десять минут ссоставы выровнялись, когда Нослин почему-то решил отмахнуться от нашего Дубинчака. Кстати, под занавес матча в похожей ситуации, когда удаляли Брагару, лишь желтой карточкой был наказан римлянин Романьоли, также атаковавший голень соперника. Но арбитр, по-видимому, решил, что в действиях итальянца обошлось без агрессии", – рассказал Ступар.

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