Днепр проиграл Констанце в ответном матче и не смог напрямую пробиться в групповой этап Кубка Европы ФИБА

Днепряне сохраняют шансы пробиться в следующий этап в качестве лаки-лузеров

БК Днепр проиграл румынской Констанце в ответном матче квалификации Кубка Европы ФИБА — 71:84.

Констанца добилась перевеса в +12 очков уже в первой четверти. Далее днепряне смогли выровнять игру, но третья десятиминутка вновь была явно за румынской командой. Под занавес встречи Днепр сократил отставание с -22 очка до -13, но спасти игру не смог.

Напомним, в первом поединке Днепр обыграл Констанцу (71:69). Отметим, что оба поединка прошли на домашней арене румынского клуба.

Констанца вышла в групповой этап Кубка Европы ФИБА, где ее соперниками станут французский Шоле, швейцарский Фрибург и бельгийский Антверпен. Днепр сохраняет шансы на попадание в следующий раунд в качестве лаки-лузера.

Квалификация Кубка Европы ФИБА. Ответный матч

Днепр — Констанца — 71:84 (18:30, 18:17, 13:23, 22:14)

Первый матч — 71:69

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