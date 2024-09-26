Токио. Нисикори остановил победную серию Чилича, четыре сеяных игрока выбыли из борьбы

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 500 в Японии

Токио, Япония • 25 сентября – 1 октября • хард • $1,989,865

Действующий чемпион: Бен Шелтон (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Артур Фис (США) – Тэйлор Фритц (США, 1) 6:4, 3:6, 6:3

Маттео Берреттини (Италия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) 6:3, 6:4

Мариано Навоне (Аргентина) – Лучано Дардери (Италия) 6:4, 6:4

Бен Шелтон (США, 8) – Райли Опелка (США, PR) 3:6, 6:1, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия, 3) 7:6(5), 6:1

Кэй Нисикори (Япония, WC) – Марин Чилич (Хорватия, PR) 6:4, 3:6, 6:3

Ёсихито Нисиока (Япония, WC) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) 7:6(5), 3:6, 7:6(5)

Хольгер Руне (Дания, 6) – Алехандро Табило (Чили) 6:2, 5:7, 6:4

Томми Пол (США, 5) – Маттео Арнальди (Италия) 6:3, 6:2

Томаш Махач (Чехия) – Алексей Попырин (Австралия) 6:3, 6:7(5), 7:5

Кристофер О’Коннелл (Австралия, Q) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 6:4, 7:6(5)

Алекс Микельсен (США) – Стефанос Циципас (Греция, 4) 4:6, 6:1, 6:2

Брэндон Накашима (США, SE) – Фрэнсис Тиафо (США, 7) 7:5, 6:3

Уго Умбер (Франция) – Синтаро Мотидзуки (Япония, WC) 6:1, 6:2

Джек Дрэйпер (Великобритания) – Маттиа Беллуччи (Италия, Q) 6:4, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша, 2) – Маркос Гирон (США) 6:4, 6:7(5), 6:4

Артур Фис (№24 ATP) записал в свой активу пятую победу над игроком, входящим в топ-10 рейтинга, в том числе третью в этом году.

Джордан Томпсон (№29 ATP) вышел вперёд в счёте очных противостояний с Каспером Руудом (4-3) и шестой раз в карьере обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. В текущем сезоне австралийцу это удалось уже трижды.

Кэй Нисикори одержал десятую победу в шестнадцати сыгранных матчах против Марина Чилича, который во вторник стал чемпионом турнира ATP 250 в Ханчжоу. Для японца это первое выступление на домашнем турнире с 2018 года, когда он выиграл здесь титул.

Алекс Микельсен (№49 ATP) третий раз в карьере обыграл теннисиста, входящего в топ-20. Предыдущие две победы в подобных матчах американец одержал также в этом году.

Брэндон Накашима (№49 ATP) впервые за шесть встреч с Фрэнсисом Тиафо смог праздновать победу. В этом сезоне американский теннисист уже восьмой раз обыграл соперника из топ-20 рейтинга.

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