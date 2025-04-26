Мадрид. Швёнтек во второй раз в сезоне обыграла Носкову, Векич выбила десятую ракетку мира

На турнире WTA 1000 в Испании завершился пятый игровой день



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Донна Векич (Хорватия, 19) – Эмма Наварро (США, 11) 4:6, 6:3, 6:2

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Линда Носкова (Чехия, 31) 6:4, 6:2

Донна Векич записала в свой актив вторую победу над соперницей из топ-10 в этом году. Первая была также в матче против Эммы Наварро в Индиан-Уэллс. В целом это 17-я победа хорватки в подобных встречах. Векич впервые за шесть выступление в Мадриде прошла дальше третьего круга. Дальше она сыграет против Мэдисон Кис, которой уже уступала в этом сезоне в Индиан-Уэллс.

Ига Швёнтек одержала шестую победу в семи встречах с Линдой Носковой. В феврале теннисистки играли друг против друга в Дохе. Полька выиграла 15 из 18 сыгранных матчей в столице Испании. За место в четвертьфинале Швёнтек поспорит с Дианой Шнайдер.

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