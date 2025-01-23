Australian Open. Впервые в Открытой эре в финале турнира в миксте сыграют австралийские дуэты

На Открытом чемпионате Австралии состоялись полуфиналы в смешанном парном разряде



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$716,750

Действующие чемпионы: Се/Зелиньски (Китайский Тайбэй/Польша)

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Кимберли Биррелл/Джон-Патрик Смит (Австралия, WC) – Оливия Николлс/Генри Паттен (Великобритания) 7:6(2), 6:2

Оливия Гадецки/Джон Пирс (Австралия, WC) – Эрин Раутлифф/Майкл Винус (Новая Зеландия, 2) 6:4, 6:4

Биррел/Смит и Гадецки/Пирс стали седьмым и восьмым австралийскими дуэтами соответственно, которые дошли до финала на домашнем “мэйджоре”. Предыдущие три решающих матча завершились тремя победами австралийцев: в 1992, 2005 и 2013 годах.

Также отметим, что в Открытой Эре две австралийских пары не встречались в финале Australian Open. В последний раз такое произошло ещё в 1967 году.

Среди четырёх участников решающего матча в Мельбурне только двое ранее играли в финале турниров Grand Slam: Джон Пирс имеет в своём активе два трофея (Australian Open-2017 в паре и US Open-2022 в миксте) и три финала (Уимблдон-2015, US Open-2015, Australian Open-2019 в паре), а Джон-Патрик Смит сыграл в финале смешанного парного разряда Australian Open-2019.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua