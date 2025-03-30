Аламинос (W15). Фирман второй раз в сезоне стала призером парного турнира ITF

Украинская теннисистка Анастасия Фирман стала призером парного турнира ITF W15 в Аламиносе (Кипр)



В финале соревнований украинка и ее напарница Влада Экшибарова из Узбекистана уступили первой сеяной паре Линда Шевчикова (Чехия) / Оана Симион (Румыния) – 5:7, 3:6.

18-летняя Анастасия Фирман в пятый раз сыграла в финале соревнований ITF в парном разряде и боролась за свой второй титул. В этом году Анастасия во второй раз дошла до финала – в начале марта уступила в решающем поединке на соревнованиях аналогичной категории в Аламиносе.

btu.org.ua