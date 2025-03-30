Зрелищный бой в Мексике. Сепеда одолел Фармера в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Сепеда – Фармер

В ночь на 30 марта в мексиканском городе Канкун состоялся вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Главным событием стал бой в легком весе (до 61,2 кг) – на ринге встретились временный чемпион мира по версии WBC Уильям Сепеда (32–0, 17 КО, Мексика) и американский претендент Тевин Фармер (33–7–1, 8 КО).

Боксеры провели реванш – в ноябре прошлого года представитель США дал сопернику конкурентный бой, но уступил решением большинства.

Зрелищный и напряженный поединок прошел всю отведенную дистанцию. Сепеда доминировал в первой половине поединка, но сильно сдал во второй. Пропускал много апперкотов. Фармер, вероятно, травмировал руку еще в первом раунде.

В пятой 3-минутке рефери мог остановить бой из-за избиения американца, но претендент чудом сумел дожить до гонга. В реванше судьи зафиксировали победу временного чемпиона Сепеды решением большинства.

Уильям Сепеда (Мексика) – Тевин Фармер (США) – MD 12 (114–114, 115–113, 116–112)

sport.ua