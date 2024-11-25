Усик объяснил, почему не нокаутировал Фьюри

Украинский боксер Александр Усик решил объяснить, почему не стал нокаутировать британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

Боксер заявил, что не хотел причинять оппоненту вред и боль.

«Почему я не нокаутировал Тайсона? Я просто не хотел причинять ему вред и боль. Я просто боксировал. Я знал, что его дома ждет семья, это плохо, когда ты хочешь причинить боль своему сопернику», – цитирует Усика TNT Sports.

Говоря о том, смог бы он добить Тайсона в девятом раунде, если бы осталось время, украинец сказал, что «это все просто мысли, что и как бы».