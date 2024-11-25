Суперзабивной Виктор Дьекереш отказал двум английским грандам

Нападающий португальского «Спортинга» Виктор Дьекереш отказался переходить в два английские гранды, сообщает El Nacional.

Известно, что лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», который сейчас тренирует его бывший наставник Рубен Аморим, получили от Дьекереша отказ в трансфере.

Также на футболиста претендует каталонская «Барселона». Каталонский клуб готов сделать все возможное, чтобы заполучить 25-летнего шведского форварда. Жоан Лапорта рассматривает все доступные варианты, чтобы попытаться привлечь звездного бомбардира в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш забил 33 гола и отдал 8 результативных передач в 25 играх за клуб и сборную.