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Футбол

Бывший капитан Барселоны может присоединиться к Аяксу

Это один из вариантов продолжения карьеры

Бывший капитан Барселоны может присоединиться к Аяксу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Испанский полузащитник Серхи Роберто может стать игроком "Аякса". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

    Сейчас хавбек рассматривает все доступные ему варианты. У амстердамцев есть настоящий интерес. Роберто оценит ситуацию в следующие несколько дней.

    Контракт Серхи с Барселоной завершился 30 июня этого года. Новое соглашение полузащитник подписывать не планирует и хочет покинуть команду на правах свободного агента.

    Роберто провел в структуре "блауграны" 18 лет. В общей сложности на его счету 373 матча за первую команду, в которых он отличился 19 голами и 43 ассистами. Вместе с "Барсой" Серхи завоевал 22 трофея. В прошлом сезоне он являлся капитаном команды.

    Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 2,5 млн. евро.

    Отметим, что "Аякс" в прошлом сезоне Эредивизи занял пятое место. В настоящее время он принимает участие в квалификации Лиги Европы.

    www.ua-football.com

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