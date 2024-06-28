Кочетков вошел в символическую сборную новичков сезона в НХЛ

Петр Кочетков. Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ опубликовала символическую сборную новичков сезона-2023/24.

Место в воротах команды занял российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков. 25-летний россиянин провел в сезоне 43 матча с процентов отраженных бросков — 91.

Также в команду вошли защитники Брок Фэйбер («Миннесота») и Люк Хьюз («Нью-Джерси»), нападающие Коннор Бедард («Чикаго»), Логан Кули («Аризона») и Марко Росси («Миннесота»).

Отмечается, что трое были выбраны единогласно: Бедард, Фабер и Хьюз, которые были финалистами «Колдер Трофи».

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