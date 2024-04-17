Динамо с голом Буяльского одолело Минай в перенесенном матче 16 тура УПЛ

Динамо обыграло Минай в перенесенной игре 16 тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу.

Матч завершился со счетом 3:1.

Уже на 4-й минуте игры киевляне открыли счет в поединке. Виталий Буяльский метко пробил с линии штрафной после сброса Владислава Ваната (0:1).

Удвоили преимущество «бело-синие» на 27-й минуте. Защитник закарпатцев Дмитрий Немчанинов срезал мяч в свои ворота после прострела Андрея Ярмоленко на Владислава Ваната (0:2).

Минай отыграл один гол на старте второй половины игры. Точный удар из-за пределов штрафной получился 22-летнему Тимуру Кораблину (1:2).

Окончательный счет в игре установил Назарий Волошин на 86-й минуте, когда замкнул прострел Владислава Дубинчака (1:3) .

Чемпионат Украины — УПЛ

16 тур, 17 апреля

Минай — Динамо Киев 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 — 4 Буяльский, 0:2 — 27 Немчанинов (автогол), 2:1 — 48 Кораблин, 3:1 — 86 Волошин

< Минай: Бандура, Немчанинов, Скиба, Дмитрук, Витенчук (66 Семотюк), Петька, Кораблин (87 Гуничев), Демиденко (46 Устименко), Попов (46 Ременяк), Вакула (89 Корнийчук), Кисель

< Динамо: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тимчик, Андриевский, Кабаев (46 Шапаренко), Буяльский (61 Шепелев), Волошин, Ярмоленко (61 Диалло), Ванат (89 Пономаренко)

Предупреждение: 60 Дмитрук, 90+1 Кисель — 56 Ярмоленко, 75 Ванат

Обзор

<iframe width="100%" height="355" src="https://www .youtube.com/embed/b-X2KKECbHw" title="Минай — Динамо/УПЛ, Обзор матча #Минай #Динамо #упл #МинайДинамо" frameborder="0" allow="accelerometer; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; отставание от Шахтера до 1 балла. Пока "горняки" с 52 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины.

Напомним, поединок Минай – Динамо должно было состояться еще 3 декабря прошлого года в Закарпатье. Команды вышли на поле, но уже на второй минуте раздался сигнал воздушной тревоги, поэтому его не доиграли.

Накануне Шахтер в меньшинстве переиграл Ворсклу, вырвало победу над Колосом.

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