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Футбол

Сын бывшего известного игрока Манчестер Юнайтед насмехается над своим отцом в соцсетях. Что случилось?

Всему виной футбольная страсть

Сын бывшего известного игрока Манчестер Юнайтед насмехается над своим отцом в соцсетях. Что случилось?

фото – ФК Брентфорд

    • Сын Дэвида Бекхэма решил потроллить своего звездного отца в соцсетях из-за поражения "Манчестер Юнайтед" в матче против "Арсенала".

    Ромео, 22-летний средний сын Дэвида Бекхэма, является ярым болельщиком "Арсенала". Он присутствовал на "Эмирейтс" во время матча 14-го тура АПЛ между "канонирами" и "красными дьяволами". После игры Ромео посвятил своему отцу несколько сториз в Инстаграм и пожелал ему "хороших снов".

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    • Напомним, что Ромео Бекхэм тренировался в академии лондонского "Арсенала" в период с 2014 по 2015 год. Позже он был в структуре "Интера Майами" и "Брентфорда".

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