Серия А. Интер вырывает победу над аутсайдером на 95-ой минуте

Гандикап над «Миланом» сохранился

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Серия А. 31-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" — "Интер" 1:2

Голы: Самарджич 40 — Чалханоглу 55 (пен.), Фраттези 90+5

"Удинезе": Окойе, Н. Перес, Бийол, Т. Кристенсен, Эхизибе (Феррейра 62), Уолас, Саррага (Пайеро 70), Самарджич (Ловрич 62, Эбоселе 82), Х. Камара (Земура 70), Р. Перейра, Товен

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, Карлос Аугусто, Думфриз (Дармиан 68), Чалханоглу (Алексис Санчес 74), Барелла, Мхитарян (Фраттези 68), Димарко (Бьюкенен 81), Тюрам (Арнаутович 81), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Р. Перейра 78 — Павар 90+2, Лаутаро Мартинес 90+4

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Предпосылки для потери фаворитом очков в этом матче были. Хотя и играл против аутсайдера, которого отделяют от зоны вылета лишь два очка. Именно потому "Удинезе" должен был яростно бороться. А он умеет с грандами, ведь все четыре его победы в сезоне одержаны над командами Топ-8 — "Ювентусом", "Миланом", "Болоньей", "Лацио". В предыдущем очном матче против "Интера" дома он также победил.

Были предпосылки и со стороны самого "Интера". Он несколько сдал в последнее время. Из пяти предыдущих матчeй во всех турнирах не было ни одного впечатляющего, были потеря очков дома с "Наполи" и вылет из Лиги Чемпионов. Еще и его главные форварды — Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес — вдруг прекратили забивать, а важные защитники Бастони и Де Фрай сегодня были травмированы.

Очень долго казалось, что безоговорочный лидер лиги в сезоне по ничьим добудет свою 17-ую именно против лидера лиги по очкам. "Удинезе" мячом владеть совершенно не желал. Не случайно последний в лиге в этом. Сегодня он достиг лишь 23-ех процентов. Зато оборонялся плотно, организованно и яростно. Учитывая статистику владения и ударов по воротам (3:23), "Интер" создал совсем немного.

В первом тайме "нерадзурри" играли в бешеном темпе, давили. Создали три очень опасных момнта. Чалханоглу закручивал в дальний угол. Он же завершал комбинацию мощным ударом низом с линии штрафной. Уже после гола "бьянконери" Лаутаро Мартинес завершал еще одну ударом головой из центра штрафной. Во всех трех этих эпизодах спасал Окойе.

А залетел мяч в противоположные ворота. Точнее — закатился. Самарджич просто простреливал с угла штрафной, но мяч немного задел защитника и покатился в дальний угол. Никто ничего не понял. Даже Зоммер остался стоять на месте.

Второй тайм гости начали еще яростнее. Забили. Но ВАР заметил там офсайд. Заработали пенальти за влет Окойе в Тюрама. Здесь уже гол состоялся. Давили и после этого. Но уже не могли ничего создать, пробивали плохо. А где-то в середине тайма начали терять силы. Фраттези неудачно пробивал дважды с хороших позиций. Не было сил и у хозяев, которые во втором тайме даже не пробивали по воротам.

И все же будущему чемпиону удалось дожать, добыть, выцарапать чемпионскую победу. На пятой добавленной минуте из восьми началась перепасовка перед линией штрафной, Лаутаро пробил, Окойе в отчаянном прыжке сумел перевести мяч в стойку, но тот отразился прямо в центр вратарской, где находился лишь один Фраттези.

"Интер" побеждает в 12-ом матче лиги из 13-ти последних, в 21-ом из 25-ти последних (при четырех ничьих) и сохраняет гандикап над "Миланом" на 14-ти очках. Через два тура дерби, и именно там "нерадзурри" могут официально обеспечить Скудетто. Правда, ныне они не играют на высоком уровне. Зато добывают очки в наивысшем темпе. А "Удинезе" продолжит яростную борьбу за выживание.

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