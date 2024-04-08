Рейтинг WTA. Калинина обошла Ястремскую, Надежда Киченок вернулась в топ-50 парного рейтинга

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации

Элина Свитолина на этой неделе опустилась на одну позицию и занимает 18-ю строчку в рейтинге WTA. Вторая ракетка Украины Марта Костюк сохранила за собой 27-е место, а на третье место в национальном рейтинге вышла Ангелина Калинина, которая поменялась местами с Даяной Ястремской — девушки занимают соответственно 32-е и 33-е места. Леся Цуренко потеряла три позиции и расположилась на 42-й строчке мирового рейтинга.

Улучшили свое положение в рейтинге Дарья Снигур — 131-е место (+2) и Катарина Завацкая — 183-е место (+12). Юлия Стародубцева опустилась на 138-е место (-2), а Катерина Байндл — на 177-е (-1).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA / ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 18-е место в рейтинге WTA. Надежда Киченок вернулась в топ-50 и занимает 42-е место (+16), а Марта Костюк располагается на 59-й позиции в мировой классификации (+1).

Напомни, что вчера сестры Киченок сыграли в финале турнира WTA 500 в Чарльстоне.

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> РЕЙТИНГ WTA на 8 апреля 2024 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 8 апреля 2024 года | парный разряд

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