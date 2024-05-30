Брешия (W75). Байндл и Завацкая сыграют друг против друга в четвертьфинале

Украинские теннисистки будут бороться за место в 1/2 финала на турнире ITF в Италии

Обе украинки сегодня выиграли свои матчи второго круга: Катерина Байндл, посеянная под четвёртым номером, обыграла Луиза Чирико из США со счётом 6:7(4), 6:4, 6:4, а Катарина Завацкая была сильнее шестой ракетки турнира немки Номы Нохи Акугуэ — 6:7(4), 6:4, 6:4.

Для Байндл и Завацкой это будет второй четвертьфинал в этом году. Катерина в мае дошла до этой стадии на турнире ITF W75 в Праге, а Катарина сыграла в четвертьфинале турнира ITF W100 в Висбадене.

Байндл и Завацкая ранее не встречались.

btu.org.ua