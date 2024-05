Видео: Льюис Хэмилтон пробует острые соусы

На YouTube-канале First We Feast выходит популярное еженедельное шоу Hot Ones, в котором знаменитости отвечают на вопросы ведущего Шона Эванса и при этом пробуют куриные крылышки с различными соусами. С каждым вопросом соус становится всё острее, поэтому под конец выпуска участникам шоу становится по-настоящему горячо.

Героем свежего выпуска Hot Ones стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Гонщик Mercedes отвечал на различные вопросы о гонках и жизни, но не менее любопытна его реакция на возрастающую остроту соусов. Небольшой спойлер: самое интересное начинается после тринадцатой минуты.

