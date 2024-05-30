Официально: Форвард сборной Уругвая объявил о завершении своей карьеры за 21 день до Кубка Америки

Я не хочу много говорить (с)
Фото: Sports Illustrated
Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани объявил о завершении своей карьеры в национальной команде.
"Я не хочу много говорить. Сегодня это лишь несколько слов, но с глубокими чувствами. Спасибо каждому, кто был частью этого путешествия на протяжении многих лет. Я был и всегда буду благословлен тем, что надел эту рубашку, чтобы представлять то, что я люблю больше всего в мире, мою страну. Это были несомненно драгоценные годы, мне есть что сказать, рассказать и вспомнить, но сегодня я хочу посвятить себя новому этапу в моей карьере.
Сегодня я решил отойти в сторону, но я всегда буду следовать за вами. Я крепко обнимаю всех своих людей", — сказал игрок.
Эдинсон в составе Уругвая провел 136 матчей, в которых забил 58 голов. Он сыграл в квалификации и чемпионатах мира в Южной Африке (2010), Бразилии (2014), России (2018) и Катаре (2022).
Кроме того, Кавани играл в Кубке Америки Аргентины (2011), в котором стал чемпионом, Чили (2015), Соединенных Штатов (2016) и Бразилии (2019 и 2021), а также Кубок Конфедераций (2013).