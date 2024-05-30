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Футбол

Лунин и Трубин попали в топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии CIES

На каких местах украинцы?

Лунин и Трубин попали в топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии CIES

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Центр спортивных исследований CIES обнародовал топ-10 самых дорогих голкиперов мира. Первое место разделили украинский вратарь Анатолий Трубин и швейцарец Грегор Кобель, оба по 66 млн евро.

    Голкипер "Реала", Андрей Лунин занял 8-ю строчку с ценником в 39 млн евро.

    Также в рейтинг вошли: Кошта (Порту) 56 млн, Доннарумма (ПСЖ) 53 млн, Онана (Манчестер Юнайтед) 51 млн евро.

    Напомним, что Андрей Лунин пропустит финал Лиги Чемпионов из-за болезни.

    Лунин и Трубин попали в топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии CIES

    www.ua-football.com

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