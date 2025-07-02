Connect with us
Футбол

Женское Евро. Норвегия совершила камбэк, одолев Швейцарию

Женское Евро. Норвегия совершила камбэк, одолев Швейцарию

    • В напряженном матче женского Евро-2025 сборная Норвегии одержала волевую победу над Швейцарией со счетом 2:1.

    Игра началась для швейцарок удачно: на 28-й минуте Ризен вывела свою команду вперед, подарив надежду болельщикам – первый тайм завершился с минимальным преимуществом Швейцарии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Однако второй тайм стал для Норвегии триумфальным. На 54-й минуте Хегерберг сравняла счет: после подачи углового швейцарская голкиперша Пен неудачно сыграла на выходе, соперница опередила ее, вонзив мяч головой с трех метров в сетку.

    Уже через четыре минуты Норвегия полностью перевернула ход матча, выйдя вперед благодаря автоголу Штирли.

    Женский Евро. Швейцария – Норвегия – 1:2
    Гол: Ризен 28' – Хегерберг 54', Штирли 58' (ГВВ)

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis