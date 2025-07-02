Женское Евро. Норвегия совершила камбэк, одолев Швейцарию

В напряженном матче женского Евро-2025 сборная Норвегии одержала волевую победу над Швейцарией со счетом 2:1.

Игра началась для швейцарок удачно: на 28-й минуте Ризен вывела свою команду вперед, подарив надежду болельщикам – первый тайм завершился с минимальным преимуществом Швейцарии.

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Однако второй тайм стал для Норвегии триумфальным. На 54-й минуте Хегерберг сравняла счет: после подачи углового швейцарская голкиперша Пен неудачно сыграла на выходе, соперница опередила ее, вонзив мяч головой с трех метров в сетку.

Уже через четыре минуты Норвегия полностью перевернула ход матча, выйдя вперед благодаря автоголу Штирли.

Женский Евро. Швейцария – Норвегия – 1:2

Гол: Ризен 28' – Хегерберг 54', Штирли 58' (ГВВ)

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