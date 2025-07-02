Женское Евро. Норвегия совершила камбэк, одолев Швейцарию

В напряженном матче женского Евро-2025 сборная Норвегии одержала волевую победу над Швейцарией со счетом 2:1.
Игра началась для швейцарок удачно: на 28-й минуте Ризен вывела свою команду вперед, подарив надежду болельщикам – первый тайм завершился с минимальным преимуществом Швейцарии.
Однако второй тайм стал для Норвегии триумфальным. На 54-й минуте Хегерберг сравняла счет: после подачи углового швейцарская голкиперша Пен неудачно сыграла на выходе, соперница опередила ее, вонзив мяч головой с трех метров в сетку.
Уже через четыре минуты Норвегия полностью перевернула ход матча, выйдя вперед благодаря автоголу Штирли.
Женский Евро. Швейцария – Норвегия – 1:2
Гол: Ризен 28' – Хегерберг 54', Штирли 58' (ГВВ)