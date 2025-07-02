Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик – Тайсон Фьюри

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

«Цыганский король вернется. Я сегодня общался с ним, он дал мне обещание, что будет на Riyadh Season в 2026 году. Мы устроим охоту на кролика [Усика]», – рассказал Аль Шейх.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua