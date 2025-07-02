Уимблдон. Ястремская и Стародубцева сыграют матчи второго круга в четверг

Известно расписание матчей четвертого игрового дня на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава

Court 5 | 1 запуск

Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 7) – Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай)

Court 18 | 3 запуск

Юлия Стародубцева (Украина) – Людмла Самсонова (-, 19)

Court 14 | 3 запуск

Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Захарова (-, Q)

Начало игрового дня запланировано на 13:00 по Киеву. С полным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua