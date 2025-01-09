Украинцы на турнирах ITF 8 января. Результати дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($25,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Вишну Вардхан (Индия, WC) 6:7(5), 6:1, 6:2
Владислав Орлов (Украина) – Пак Уй-сон (Южная Корея, Q) 6:4, 7:5
Юрий Джавакян (Украина, 5) – Янг Юн-сок (Южная Корея, Q) 6:3, 6:4
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Павел Риштий (Украина, WC) – Максимилиан Фигль (Италия, Q) 0:6, 0:6
Пары. Основная сетка. 1 круг
Вячеслав Белинский/Марко Максимович (Украина/Сербия) – Андрей Чепелев/Кирил Соколов (-/Латвия, WC) 6:3, 3:6, 10-1
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Георгий Кравченко (Украина) – Рокко Пьятти (Монако, LL) 6:0, 6:1
Пары. Основная сетка. 1 круг
Дмитрий Малиев/Томассо Монфорт (Украина/Италия, WC) – Диего Дедура-Паломеро/Иван Иванов (Испания/Болгария) отказ
($15,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Марина Колб/Надя Колб (Украина, 1) – Астрид Брюне Олсен/Матильда Бурило (Норвегия) 6:2, 6:2