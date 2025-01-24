“Он отдал этому спорту абсолютно все”. Александр Зверев обратился к болельщикам, освиставшим Джоковича, после его отказа в полуфинале АО

Вторая ракетка мира Александр Зверев во флеш-интервью на корте прокомментировал свою досрочную победу над Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии



“В первую очередь хочу сказать зрителям: ребята, пожалуйста, не нужно освистывать игрока, когда он уходит получив травму. Знаю, все заплатили за билеты, все хотели увидеть битву, но Новак Джокович отдал этому спорту абсолютно все. Он побеждал на этом турнире с надорванной мышцей живота, с разрывом мышц бедра. И если он снялся, то значит, он просто не может играть.

Честно говоря, я не думал, что он снимется. Думаю, сет прошел на очень высоком уровне. Но бывают травмы, с которыми становится все тяжелее, чем дольше длится матч. На тай-брейке он двигался уже не так хорошо.

Конечно, я рад выйти в финал Australian Open. Но, с другой стороны, я абсолютно честно говорю, что нет никого в Туре, кого я бы уважал больше, чем Новака. Он один из моих самых близких людей в Туре. Я всегда могу попросить у него совета – в прошлом году мы много говорили во время турнира в Шанхае, когда у меня был психологически спад после US Open.

Он всегда был готов мне помочь. Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения”, – сказал Александр Зверев.

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