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Теннис

Украинцы на турнирах ITF 25 апреля. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов

Украинцы на турнирах ITF 25 апреля. Результаты дня

Украинцы на турнирах ITF 25 апреля. Результаты дня

($100,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

Юлия Стародубцева (Украина, 1) — Франсишка Жорже (Португалия) 4:6, 6:2, 6:3

Пары. Основная сетка.1/4 финала

Юлия Стародубцева/Конни Перрин (Украина/Швейцария) — Юлия Лохофф/Наталия Стеванович (Германия/Сербия) 6:1, 6:4

($25,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

Александра Олейникова (Украина) — Айла Аксу (Турция, 7) 4:6, 6:3, 3:0 отказ

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Александра Олейникова/Полина Гуменюк (Украина) — Пуннин Ковапитуктед/Катерина Цыгурова (Таиланд/Швейцария, 4) 7:6(12), 4:6, 10-12

Украинцы на турнирах ITF 25 апреля. Результаты дня

($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Дарья Есипчук (Украина) — Бояна Маринкович (Сербия) 6:1, 6:3

Пары. Основная сетка. 1 круг

Дарья Волкова/Мария Джурашич (Украина/Сербия, WC) — Изабелла Мария Щербан/Драгинья Вукович (Румыния/Сербия) 5:7, 2:6
Анастасия Запаринюк/Йованна Груйич (Украина/Сербия) — Дарья Есипчук/Сюзанна Колонус (Украина/Польша) отказ

($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

Вячеслав Белинский (Украина, 5) — Алдин Сеткич (Босния и Герцеговина) 6:2, 6:7(4), 6:2

Пары. Основная сетка. 1 круг

Вячеслав Белинский/Яша Шайрич (Украина/Польша, 2) — Ян Купчич/Миха Ветрих (Словения) 7:5, 6:4

($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

Владислав Орлов (Украина, 5) — Эрик Арутюнян (-) 6:2, 6:4

($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

Александр Брайнин (Украина) — Лиам Гавриледис (Германия) 6:4, 6:4

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