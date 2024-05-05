Украинцы на турнирах ITF 25 апреля. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($100,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Юлия Стародубцева (Украина, 1) — Франсишка Жорже (Португалия) 4:6, 6:2, 6:3
Пары. Основная сетка.1/4 финала
Юлия Стародубцева/Конни Перрин (Украина/Швейцария) — Юлия Лохофф/Наталия Стеванович (Германия/Сербия) 6:1, 6:4
($25,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Александра Олейникова (Украина) — Айла Аксу (Турция, 7) 4:6, 6:3, 3:0 отказ
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Александра Олейникова/Полина Гуменюк (Украина) — Пуннин Ковапитуктед/Катерина Цыгурова (Таиланд/Швейцария, 4) 7:6(12), 4:6, 10-12
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Дарья Есипчук (Украина) — Бояна Маринкович (Сербия) 6:1, 6:3
Пары. Основная сетка. 1 круг
Дарья Волкова/Мария Джурашич (Украина/Сербия, WC) — Изабелла Мария Щербан/Драгинья Вукович (Румыния/Сербия) 5:7, 2:6
Анастасия Запаринюк/Йованна Груйич (Украина/Сербия) — Дарья Есипчук/Сюзанна Колонус (Украина/Польша) отказ
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Вячеслав Белинский (Украина, 5) — Алдин Сеткич (Босния и Герцеговина) 6:2, 6:7(4), 6:2
Пары. Основная сетка. 1 круг
Вячеслав Белинский/Яша Шайрич (Украина/Польша, 2) — Ян Купчич/Миха Ветрих (Словения) 7:5, 6:4
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Владислав Орлов (Украина, 5) — Эрик Арутюнян (-) 6:2, 6:4
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Александр Брайнин (Украина) — Лиам Гавриледис (Германия) 6:4, 6:4